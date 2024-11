Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 75-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Darmstadt (ots)

Weil ein 75-Jähriger am Montagabend (4.11.) im Rahmen eines Einsatzes auf Polizeibeamte losging und diese beleidigte, wird er sich unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Aufgrund einer Führerschein-Beschlagnahme begab sich die Streife gegen 19 Uhr zur Wohnanschrift des 75 Jahre alten Mannes in Arheilgen. Als die eingesetzte Streife am Einsatzort ankam, wurde er zunehmend aggressiv und soll nach derzeitigem Kenntnisstand versucht haben, einen der Beamten zu schlagen. Während des gesamten Einsatzes zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und sprach Beleidigungen gegen die Ordnungshüter aus. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der 75-Jährige erheblichen Widerstand. Zudem soll er verfassungsfeindliche Parolen geäußert haben. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

