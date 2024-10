POL-WAF: Warendorf. Fußgänger angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwoch (23.10.2024, 09.35 Uhr) ein Rentner in Ahlen leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Ahlener fuhr in seinem Auto auf der Emanuel-von Ketteler-Straße, um nach links in die Alte Beckumer Straße abzubiegen. Als er verkehrsbedingt anhielt, fuhr ihm aus noch unklarer Ursache ein 75-jähriger Ahlener in seinem Pkw auf. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ...

