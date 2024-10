Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 24-jähriger Mitarbeiter der Stadt Ditzingen von 28 Jahre altem Mann angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann griff am Donnerstagmorgen (10.10.2024) kurz nach 09.00 Uhr im Bürgermeisteramt in Ditzingen einen 24 Jahre alten Mitarbeiter an und verletzte diese vermutlich leicht. Zunächst sprach der 28-Jährige den Vollzugsbeamten der Stadt Ditzingen im Flur des Bürgermeisteramts an, versuchte ihn zu provozieren und beleidigte ihn. Als sich der 24-Jährige als Mitarbeiter zu erkennen gab und den Mann im Anschluss des Bürgermeisteramts verwies, bedrohte dieser den Vollzugsbeamten. Nachdem er dann den Anschein erweckte, das Gebäude tatsächlich verlassen zu wollen, ging der Tatverdächtige plötzlich gezielt auf den 24-Jährigen zu und packte ihn am Kragen. Der Mitarbeiter reagierte auf den Angriff, indem er den 28-Jährigen zu Boden brachte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der Tatverdächtige wehrte dich hiergegen, wobei der 24-Jährige verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Mann muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

