POL-LB: Ludwigsburg: Falsche Bankmitarbeiterin überlistet 47-jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-jähriger Ludwigsburger wurde am Mittwoch (09.10.24) von einer angeblichen Bankmitarbeiterin angerufen. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte die Unbekannte den Ludwigsburger davon, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung von dessen Girokonto gekommen sei. Im Zuge des Gesprächs gab der Mann Zugangsdaten und Passwörter seines Kontos an die Betrügerin heraus. In der Folge stellte der 47-jährige fest, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht wurden.

Die Polizei warnt davor, am Telefon sensible Daten herauszugeben. Auch echte Bankmitarbeitende werden telefonisch niemals nach persönlichen Zugangsdaten, Passwörtern oder PIN-/TAN-Nummern fragen. Wenn Sie sich über die Herkunft eines Anrufes unsicher sind, beenden Sie das Telefonat und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank an, um den Sachverhalt zu verifizieren.

Informationen über diese und andere Betrugsmaschen sowie polizeiliche Präventionstipps finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug

