Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (09.10.2024) kurz nach 11.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen VW T6, der in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen auf dem Parkplatz eines Baumarktes geparkt war. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim-prev@polizei.bwl.de zu melden.

