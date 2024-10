Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: Zigarettenautomat aufgesprengt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (09.10.2024) gegen 21:45 Uhr brachte ein noch unbekannter Mann ein unbekanntes Sprengmittel an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Neue Heimat" in Sachsenheim-Ochsenbach an und zündete die Ladung. Dabei wurde der Automat mit so großer Wucht aufgesprengt, dass einige Teile mehrere Meter weit geschleudert wurden. Aus dem so geöffneten Automaten nahm der Tatverdächtige Zigaretten und Bargeld in noch nicht bekanntem Wert, verstaute seine Beute in einem roten Rucksack und flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Krebsgasse. Verletz wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Der Automat wurde durch die Sprengung zerstört, die Höhe des Sachschadens ist nooch nicht abschließend bekannt. Ein Zeuge beschrieb den flüchtigen Tatverdächtigen als einen hellhäutigen Mann, der mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein soll. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

