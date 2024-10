Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 62-jähriger Autofahrer kollidiert mit Sattelzug

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) gegen 10:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 1125 in Steinheim an der Murr zu einem Unfall zwischen einem 62-jährigen Nissan-Lenker und einem 44-jährigen LKW-Fahrer. Dabei fuhr der 62-Jährige nahezu ungebremst auf den verkehrsbedingt haltenden Sattelzug auf. Dabei zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu, der 44-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 62-Jährige mit einer Atemalkoholkonzentration von fast drei Promille erheblich alkoholisiert war. Er musste sich deshalb im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 32.000 Euro

