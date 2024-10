Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 23-jähriger Autofahrer attackiert Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch (09.10.2024) gegen 15:15 Uhr in der Keplerstraße in Münchingen Opfer eines Angriffs eines 23-jährigen Autofahrers geworden. Der Radfahrer befuhr zunächst die Keplerstraße Richtung Ortsausgang, als er von einem Mercedes überholt wurde. Da der Überholvorgang aus Sicht des 49-Jährigen mit zu geringem Sicherheitsabstand erfolgte, rief er dem Mercedes hinterher. Der 23-jährige Fahrer des Mercedes stoppt daraufhin sein Fahrzeug, stieg aus und lief auf den Radfahrer zu. Anschließend soll der 23-Jährige den Radfahrer umgestoßen haben, sodass diese in den Grünstreifen neben der Fahrbahn fiel. Dann soll er dem Radfahrer mit Faust und Fuß gegen den Helm geschlagen und getreten haben. Hierdurch erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, zudem entstand ein geringer Sachschaden an seinem Fahrrad und seinem Helm. Nachdem der 23-Jährige vom 49-Jährigen abließ, setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte den Mercedes des 23-Jährigen fahrend fest und kontrollierte diesen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der 23-Jährige aufgrund eines aktuell bestehenden Fahrverbotes nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 23-jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Er musste sich im Nachgang einer Blutentnahme unterziehen. Der 23-Jährige muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Fahren trotz Fahrverbotes und Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

