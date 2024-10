Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr wurde ein Audi auf einem Supermarktparkplatz in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen vermutlich beim ein- oder ausparken mit einem Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell