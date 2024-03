Polizei Köln

POL-K: 240312-4-K 39-Jähriger nach Schüssen auf Auto schwer verletzt - MK eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagnachmittag (12. März) ist in der Nobelstraße in Köln-Vingst bei einer Schussabgabe auf einen VW Golf ein Mann (39) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in eine Klinik, wo er derzeit mit Verletzungen an den Beinen medizinisch versorgt wird. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge befand sich der 39-Jährige gemeinsam mit seiner Begleiterin gegen 15.50 Uhr in einem VW Golf, als ein bislang unbekannter Mann nach einem Streit den Insassen mehrere Schüsse auf das stehende Fahrzeug abgegeben haben soll.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen einer eingerichteten Mordkommission.

Ein Polizeihubschrauber war zur Fahndung nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen eingesetzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, auf den mutmaßlichen Schützen oder auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (sw/al)

