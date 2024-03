Polizei Köln

POL-K: 240312-3-K Mutmaßliche Einbrecher festgenommen - Polizei vollstreckt fünf Haftbefehle

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In den frühen Morgenstunden (12. März) haben Polizisten fünf miteinander verwandte Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren in ihren Wohnungen in Porz und Buchheim festgenommenen. Den Angehörigen einer Großfamilie wird vorgeworfen, seit Oktober für mindestens vierzehn Einbrüche in Wohnhäuser verantwortlich zu sein, mit der Zielrichtung die vor dem Haus abgestellten hochwertigen Fahrzeuge zu entwenden. In drei Fällen sollen sie die Fahrzeuge anschließend mit gefälschten Papieren verkauft haben. Weiter wird den Männern in mindestens zehn Fällen vorgeworfen, Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und hieraus hochwertige Werkzeuge entwendet zu haben. Die Tatorte liegen in Köln, im Rhein-Sieg-Kreis, im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinisch-Bergischer-Kreis, in Bonn sowie in Düsseldorf. Einsatzkräfte stellten bei den heutigen Durchsuchungen unter anderem zahlreiches Werkzeug als mutmaßliches Diebesgut sicher. Seit Anfang Dezember hatte eine Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat 74 unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln wegen schweren Bandendiebstahls verdeckte Ermittlungen geführt und gegen die fünf Beschuldigten Haftbefehle erwirkt. Auskünfte erteilt die Pressestelle der Polizei Köln. (ja/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell