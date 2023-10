POL-Bremerhaven: Einbruch in Gaststätte: Täter erbeuten Bargeld

Bremerhaven (ots) - Streitigkeiten enden in der Zelle Polizeibeamte mussten am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, zu Streitigkeiten in den Bremerhavener Ortsteil Klushof ausrücken. Zunächst waren hier gegen 4 Uhr in einem Lokal in der Hafenstraße/Höhe Luisenstraße ein Mann und eine Frau verbal in Streit geraten. Der Wirt verwies die lautstark Streitenden nach draußen, wo sich die Auseinandersetzung fortsetzte. Die ...

mehr