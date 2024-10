Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: -korrigierte Version- Marbach am Neckar: Pkw prallt auf Schulparkplatz gegen einen Baum - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) gegen 09:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Leiselstein" in Marbach am Neckar zu einem Unfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer und sein Beifahrer wahren dort mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der 18-Jährige verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte auf einer Grünfläche gegen einen Baum. Beide Insassen blieben unverletzt, der BMW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt herrschte regulärer Schulbetrieb. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es jedoch nicht zur Gefährdung von Personen auf dem Parkplatz. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

