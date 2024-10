Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: 70-Jähriger kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor ein 70-Jähriger am Mittwoch (09.10.2024) gegen 23:00 Uhr in der Mundelsheimer Straße in Pleidelsheim die Kontrolle über seinen Ford Transit. Er beschleunigte das Fahrzeug unkontrolliert stark und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend wendete der Senior sein Fahrzeug auf Höhe der Badstubenstraße und setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. In Ingersheim konnte der Ford-Fahrer schließlich durch einen Busfahrer ausgebremst und mit Hilfe weiterer Zeugen an der Weiterfahrt gehindert werden. Der 70-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro.

