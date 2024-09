POL-OE: Auto in Wenden aufgebrochen

Attendorn (ots) - Am Sonntag (22.09.2024) kam es um 20:09 Uhr auf dem Verbindungsweg "Zum Ziegenberg" zwischen Helden und Dünschede zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger hatte mit seinem Auto den Weg in Richtung Dünschede befahren. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde eine Beifahrerin (17) und ein ...

mehr