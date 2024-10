POL-WAF: Warendorf. Unbekannter fuhr gegen schwarzen Renault Kadjar

Warendorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (23.10.2024), brachen unbekannte Täter in eine Firma für Landmaschinen in Ostbevern an der Bundesstrasse 51 ein. Sie erbeuteten eine größere Anzahl an motorbetriebenen Werkzeugen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

