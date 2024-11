Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Alkoholtest ergibt 1,36 Promille

33-Jähriger festgenommen

Kelsterbach (ots)

Ein 33-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle im Staudenring in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Gegen 17.50 Uhr am Montagabend (4.11.) stoppte eine Streife der Polizeistation Kelsterbach den Mann aus Offenbach und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei fiel den Polizeikräften deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Für den 33-Jährigen bedeutete dies das Ende der Fahrt. Zur Blutentnahme ging es auf die Wache, wo sein Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet wurde.

