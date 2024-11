POL-HP: Bürstadt: Geparkter PKW beschädigt

Biblis, OT Nordheim (ots) - Am Sonntag (03.11.) um 14:20 Uhr ereignete sich in der Schleegasse in Biblis, OT Nordheim, ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein silberner SUV beim Vorbeifahren einen anderen PKW. Dieser wurde dadurch am linken Außenspiegel sowie am linksseitigen Radlauf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der ...

