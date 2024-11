Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Biblis, OT Nordheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Sonntag (03.11.) um 14:20 Uhr ereignete sich in der Schleegasse in Biblis, OT Nordheim, ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein silberner SUV beim Vorbeifahren einen anderen PKW. Dieser wurde dadurch am linken Außenspiegel sowie am linksseitigen Radlauf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden lässt sich auf ca. 250,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim - Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0.

