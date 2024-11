Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zwei Leichtverletzte nach Brand in Goddelau

Riedstadt (ots)

Nach einem Feuer in der Alte Länderstraße am Montagnachmittag (4.11.) mussten zwei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14.45 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr und Polizei einen Gebäudebrand im Stadtteil Goddelau. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Schneiderei in einem dortigen Nebengebäude ausgebrochen. Zwei 44 und 78 Jahre alte Männer erlitten bei Löschversuchen Rauchgasvergiftungen und kamen in eine Klinik. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Die Schadenshöhe könnte nach erster Schätzung im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich liegen. gefertigt: Sebastian Trapmann, Pressestelle eingestellt. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell