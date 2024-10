LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall pflichtwidrig entfernt

Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 05.10.2024 gegen 04:45 Uhr brachen zwei, bisher unbekannte Täter in der hauptstraße in Helmsdorf eine Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld. Die beiden, dunkelgekleideten männlichen Täter, flüchteten danach mit Fahrrädern in Richtung Zella. Der Schaden am Automaten wird mit ca. 6000,-EUR angegeben. Wie hoch der Wert der Beute ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Am Sonntag dem 06.10.2024 gegen ...

mehr