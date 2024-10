Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 05.10.2024 gegen 13:50 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Polo die Birkenallee in Schwobfeld. Auf Höhe der Einmündung "An der Wiese" mißachtete der Fahrer eines Motorrades die Vorfahrt des PKW und stieß mit diesem zusammen.Dabei wurde der PKW an der Stoßstange beschädigt. Der Motorradfahrer, an dessen Maschine sich kein Kennzeichen befand setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am PKW wird auf etwa 500,-EUR geschätzt.

Am Samstag dem 05.10.2024 gegen 22:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Schillerstraße in Leinefelde den Fahrer eines PKW Mercedes. Dabei wurde in der Atemluft des Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag dem 05.10.2024 gegen 21.50 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Ford die B 80 von der BAB 38 kommend in Richtung Arenshausen. dabei stieß sie mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Wildschwein zusammen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste ins Klinikum Göttingen eingeliefert werden. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell