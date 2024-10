Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennende Mülltonne

Nordhausen, Reichsstraße (ots)

Am 05.10.2024 wurde gegen 22:30 Uhr gemeldet, dass eine Mülltonne beim "LIDL" Markt in Nordhausen/Reichsstraße brennen solle. Dies bestätigte sich. Die in Vollbrand stehende Restmülltonne wurde durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Nordhausen abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro geschätzt. Im Verlaufe der ersten Ermittlungen wurde den Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes bekannt, dass kurz vor dem Brandausbruch ein dunkler Pkw Audi, welcher mit einer männlichen sowie einer weiblichen Person besetzt war, vom Brandort in unbekannte Richtung davon fuhr. Ob diese Personen tatverdächtig sind oder möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen, ist zur Zeit noch fraglich. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung des Sachverhaltes nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen. Einstweilen wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen wegen des Anfangsverdachtes auf Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell