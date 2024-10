LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

Neustadt / Harz (ots) - Am 05.10.2024 gegen 07:30 Uhr erhielten Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen den Auftrag, einen Fall von Kraftstoffdiebstahl in Neustadt / Harz, Rüdigsdorfer Weg aufzunehmen. Hier wurde bekannt, dass im Zeitraum 02.10.2024 / 18 Uhr bis 05.10.2024 / 7 Uhr aus insgesamt 3 Fahrzeugen sowie einem Kraftstofftank in einem Baustellenbereich summa summarum ca. 1.500 Liter Diesel entwendet worden sind. Da an einem der Fahrzeuge der Tank aufgebohrt wurde, ...

mehr