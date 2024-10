Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel-Diebstahl

Neustadt / Harz (ots)

Am 05.10.2024 gegen 07:30 Uhr erhielten Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen den Auftrag, einen Fall von Kraftstoffdiebstahl in Neustadt / Harz, Rüdigsdorfer Weg aufzunehmen. Hier wurde bekannt, dass im Zeitraum 02.10.2024 / 18 Uhr bis 05.10.2024 / 7 Uhr aus insgesamt 3 Fahrzeugen sowie einem Kraftstofftank in einem Baustellenbereich summa summarum ca. 1.500 Liter Diesel entwendet worden sind. Da an einem der Fahrzeuge der Tank aufgebohrt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Der Beuteschaden ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Preis für Dieselkraftstoff. Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell