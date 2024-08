Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Erneuter Erfolg des ET "PRIOS" - Cannabis , Kokain und 6.076 Euro sichergestellt - Festnahme - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Oberbilk - Erneuter Erfolg des ET "PRIOS" - Cannabis , Kokain und 6.076 Euro sichergestellt - Festnahme - Untersuchungshaft

Mit dem richtigen Blick waren am Sonntagabend (4. August) wieder einmal die Beamten des Einsatztrupps "PRIOS" unterwegs, als sie in Oberbilk einen 21-jährigen Mann aus Albanien überprüften. Die anschließenden Ermittlungen führten zu einer Wohnung des 21-Jährigen. Dort fanden die Beamten nicht geringe Mengen Rauschgift und dealertypische Utensilien, wie Waagen und Verpackungsmaterial sowie mehr als 6.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Ein Richter schickte den Mann gestern (Montag, 5. August) in Untersuchungshaft.

Am Abend fiel den erfahrenen Einsatzkräften der Verdächtige bei einem "kleinen" Rauschgiftgeschäft Hüttenstraße Ecke Arminstraße auf. Danach entfernten sich sowohl Käufer als auch Verkäufer auf Fahrrädern. Der 21-jährige Verkäufer konnte angehalten und überprüft werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 20 DVTs (Druckverschlusstütchen) mir Cannabis, sechs Bubbles Kokain und 50 Euro Bargeld. Während des anschließenden Transports zur Wache macht der Beschuldigte widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltsort bzw. Wohnsitz. Letztendlich konnte ermittelt werden, dass der Mann an der Herzogstraße ein "festes" Zimmer angemietet hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung angeordnet. Hierbei kam das umfangreiche belastende Beweismaterial ans Licht. Der 21-Jährige wurde dem Fachkommissariat überstellt und befindet sich seit gestern in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell