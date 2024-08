Polizei Düsseldorf

POL-D: Pkw-Brand nach Verkehrsunfall im Tunnel Wersten - Zwei Personen schwer verletzt - Sperrungen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. August 2024, 23:09 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern kurz vor Mitternacht auf der A 46 bei Düsseldorf wurden zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Pkw war infolge des Unfalls in Brand geraten. Der Tunnel Wersten musste für die Dauer der Löscharbeiten und für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die A 46 in Fahrtrichtung Neuss. Im Tunnel Wersten wechselte er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei offensichtlich einen VW-Fahrer. Der 20-Jährige versuchte noch auszuweichen, schleuderte aber dann mit seinem Polo und über die Fahrstreifen und prallte gegen die Tunnelwand. In der Folge geriet der Pkw in Brand. Der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Polo befreien. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf konnte durch die Feuerwehr um 00:50 Uhr nach Abschluss der Löscharbeiten wieder freigegeben werden. Die betroffene Richtungsfahrbahn Neuss wurde nach Unfallaufnahme und Begutachtung der Tunnelröhre durch die Feuerwehr, Autobahn GmbH und Polizei um 01:40 Uhr freigegeben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell