Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Fußstreife nimmt Antänzer fest

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 04. August 2024, 04:20 Uhr

In der Nacht zu heute nahmen Beamte der Polizeiinspektion Mitte einen Mann fest, der in Verdacht steht, einen Altstadtbesucher angetanzt und sein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Der 21 Jahre alte Mann aus Algerien ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich ein 23 Jahre alter Mann auf der Straße Liefergasse auf, als er plötzlich von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann legte seinen Arm um den 23-Jährigen, stellte ihm ein Bein und entfernte sich dann. Sofort bemerkte das Opfer, dass sein Mobiltelefon fehlte, welches sich zuvor in seiner Hosentasche befunden hatte. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Fußstreife den Verdächtigen in Tatortnähe. Das Handy konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Da der Mann zweifelsfrei als Täter identifiziert werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Der 21 Jahre alte Algerier hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist unter anderem wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

