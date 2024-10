Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohung mit Waffe

Unstruttal/ Ammern (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 06.10.2024 ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach in Ammern an der Tankstelle ein Mann andere Personen mit einer Schusswaffe bedrohte.

Der Sachverhalt bestätigte sich. Demnach fuhr dem aktuellen Ermittlungsstand nach ein 19-Jähriger mit seinem Pkw einem anderen Fahrzeug bis zur Tankstelle in Ammern hinter, stieg aus und bedrohte den Fahrer dieses anderen Fahrzeuges (20 Jahre alt), indem er eine Schreckschusswaffe zog, durchlud und in Richtung des Geschädigten hielt.

Bei Eintreffen der Polizei vor Ort verhielt sich der 19-Jährige Mühlhäuser ruhig und kooperativ. Nach aktuellem Stand kannten sich beide Personen, weshalb eine persönliche Vorgeschichte anzunehmen ist. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen, die Schreckschusswaffe des Beschuldigten stellten die eingesetzten Beamten sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell