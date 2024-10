LPI-NDH: Autofahrerin ohne Führerschein und unter Alkohol und Drogen

Sondershausen (ots) - Am Fraitag gegen 23:30 Uhr kam ein unbekanntes Fahrzeug von der Crucisstraße ab und kollididerte mit der Bushaltestelle an der Cruciskirche. Hierbei enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000EUR. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer bitte an die PI Kyffhäuser unter der Tel. Nr. 0361 574365023 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

