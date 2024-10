LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Nordhausen, Am Frauenberg (ots) - Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes führten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am 05.10.2024 gegen 00:30 Uhr eine Kontrolle in der Straße Am Frauenberg durch. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger Mann widerrechtlich im Besitz einer geringen Menge Kokain war. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr