LPI-NDH: Verkehrsunfall Fahrrad und Auto

Sondershausen (ots) - Zwei weibliche Ladendiebe wurden am Freitag gegen 16:30 Uhr durch einen Ladendetektiv dabei erwischt, wie sie versuchten Tabakwaren im Wert von etwa 100EUR aus einem Einkaufsmarkt zu entwenden. Das Diebesgut befand sich hierbei in der Jacke der einen Täterin, während die andere ihr den Rücken freihielt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

mehr