Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trekkingräder entwendet

Nordhausen, Förstemannstraße (ots)

Am 05.10.2024 wurde beim Inspektionsdienst Nordhausen der Diebstahl zweier Trekkingräder angezeigt. Dieser ereignete sich bereits zwischen 29.09.2024 / 19 Uhr und 04.10.2024 / 19:30 Uhr. Die Räder waren auf einem an einem Wohnmobil angebauten Fahrradträger angeschlossen und noch mit einer Schutzplane bedeckt gewesen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf einen Parkplatz in der Förstemannstraße, wo das Wohnmobil abgestellt war. Die Plane wurde aufgeschlitzt und die Trekkingräder abmontiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50,- Euro. Der Beuteschaden beträgt knappe 1.800,- Euro. Folgende Trekkingräder wurden entwendet:

1) Trekkingrad KALKHOFF Endeavour 8 DT M/50 cm mit 28 Zoll-Bereifung, blauer Rahmen, 8-Gang-Nabenschaltung

2) Trekkingrad KALKHOFF Endeavour 8 HE L/55 cm mit 28 Zoll-Bereifung, schwarzer Rahmen, 8-Gang-Nabenschaltung.

Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall wurde aufgenommen. Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft oder dem Verbleib von Beutegut nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

