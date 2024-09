POL-CUX: nach Verkehrsunfall verstorbener Radfahrer ++ Einbruch in Wingster Zoo

Polizeiinspektion Cuxhaven

Nachtragsmeldung

Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzte Person ist verstorben

Wingst. Am Dienstagabend, 17.09.2024, ereignete sich auf der K21 in Wingst ein schwerer Verkehrsunfall (wir berichteten). Der bei dem Unfall schwerverletzte 87-jährige Fahrradfahrer ist am gestrigen Tag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen.

++++++

Einbruch in den Zoo in der Wingst

Wingst. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 18.09.24, auf Donnerstag, 19.09.24, in den Zoo in der Wingst eingebrochen. Die Täter gelangten über den Kiosk- und Kassenbereich in das Außengelände. Hier wurden einige Türen aufgebrochen. Entwendet wurden lediglich Alkohol und Stofftiere. Die Tiere des Zoos wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

++++++

