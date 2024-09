Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: falsche Polizeibeamte ++ Unfälle auf der Autobahn + Motorrad entwendet

Verkehrsunfall - Fahrradfahrer schwer verletzt

Wingst. Am Dienstagabend, 17.09.24, wurde gegen 18.30 Uhr ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wingst lebensgefährlich verletzt. Der 87-jährige kam mit seinem Fahrrad aus der Anglerstraße und wollte die K21 / Süderbusch überqueren. Dabei achtete er offensichtlich nicht auf den bevorrechtigten Verkehr auf der Kreisstraße. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Wanna leitete noch eine Vollbremsung ein und versuchte dem Fahrradfahrer auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 87-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem PKW entstand nur geringer Sachschaden.

++++++

Betrug durch falsche Polizeibeamte

Cuxhaven. Eine 85-jährige Cuxhavenerin wurde am Montag Opfer von falschen Polizeibeamten. Der Betrüger täuschte der Frau einen angeblich bevorstehenden Raubüberfall vor und forderte sie auf, Bargeld zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben. Die Frau ließ sich darauf ein und übergab einen niedrigen 5-stelligen Geldbetrag an die Unbekannten. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsversuchen am Telefon. Lassen sie sich nicht auf Gespräche ein, die Polizei wird sie niemals auffordern Bargeld oder Wertsachen zu übergeben. Auch von anderen öffentlichen Stellen werden sie niemals telefonisch zu einer Zahlung aufgefordert. Legen sie bei solchen Anrufen einfach auf.

++++++

Verkehrsunfall im Wesertunnel

Loxstedt. Am 17.09.2024, gegen 10.30 Uhr, kam es nach einem Unfall zu einer Sperrung des Wesertunnels in Fahrtrichtung Stotel bzw. Cuxhaven. Ein PKW mit Anhänger hatte sich aufgrund erheblicher Überschreitung der Anhängelast stark aufgeschaukelt. Das Gespann kam erst nach rechts von der Tunnelfahrbahn ab, touchierte den Bordstein, drehte sich dann komplett um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Tunnel musste etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Zur Bergung des Pkw und des Anhängers blieb die linke Fahrspur noch längerfristig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000EUR

++++++

Motorrad nach Panne entwendet

Beverstedt. Ein nach einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen der Kreisstraße 45 bei Beverstedt-Hollen abgestelltes Motorrad ist am Dienstag (17. September) von bislang unbekannten Tätern entwendet worden. Der Besitzer wollte sein Motorrad abschleppen lassen und ließ es deshalb für etwa eine Stunde an der Kreisstraße stehen. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Motorrad von bislang unbekannten Tätern entwendet worden war. Das etwa 15 Jahre alte Motorrad der Marke Yamaha ist dunkelrot und hat eine auffallend große Frontscheibe. Die Polizei in Schiffdorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden. (Bildmaterial vorhanden)

++++++

Verkehrsunfall am Stauende - 2 Personen verletzt

Bremerhaven. Am 17.09.2024, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum zu einem Unfall am Stauende der Baustelle Moorbrücke. Hier befuhr ein 24-jähriger bulgarischer Staatsbürger mit seinem Transporter den Überholfahrstreifen und bemerkte, den sich dort zurückstauenden, zähflüssigen Verkehr zu spät. Er versuchte nach rechts auszuweichen und kollidierte dort mit dem Heck des Pkw einer 28-jährigen aus Bremerhaven. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 28-jährigen gegen die Seitenschutzplanke geschleudert, prallte dort wieder ab und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit dem Heck eines vor ihr fahrenden Lkw. Glücklicherweise wurden die 28-jährige und ihre mit im Auto sitzende 4-jährige Tochter lediglich leicht verletzt. Sie wurden jedoch zur Vorsicht mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von über 30.000EUR. Der Hauptfahrstreifen der A 27 blieb noch länger für die Bergungs- und Säuberungsarbeiten gesperrt.

++++++

Verkehrsunfall durch rechts überholen

Schwanewede / LK Osterholz. Am 17.09.2024, kam es gegen 08.30 Uhr auf der A27 zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Ihlpohl. Ein 57-jähriger aus Hagen überholte mit seinem PKW einen LKW, seine Geschwindigkeit betrug etwa 150 km/h. Als er wieder nach rechts auf den Hauptfahrstreifen einscheren wollte, überholte ihn hier mit hoher Geschwindigkeit ein 25-jähriger aus Bremerhaven mit seinem PKW. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 57-jährige wieder nach links, woraufhin sein Pkw ins Schleudern geriet und mit dem Heck die rechte Seitenschutzplanke touchierte. Der Hagener konnte die Kontrolle über sein Fahrzeug wiedererlangen und der Unfall ging zum Glück sehr glimpflich aus. Gegen den Bremerhavener Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

++++++

