POL-CUX: Einige Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrerin leicht verletzt

Geestland/Imsum. Am Montagabend (16.09.24) kam es kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L129 zwischen Imsum und Wremen. Eine 52-jährige Cuxhavenerin war aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme, im Rettungswagen und auch später im Krankenhaus, als ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, beleidigte die 52-jährige fortwährend die eingesetzten Polizeibeamtinnen und versuchte sich durch treten den Maßnahmen zu entziehen. Gegen die Frau wurden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Betrunken im Straßenverkehr - Zeugin zeigt Zivilcourage

Loxstedt. Am Montagabend wurde der Polizei in Schiffdorf kurz nach 22 Uhr ein PKW gemeldet, der in starken Schlangenlinien fährt. Die Beamten aus Schiffdorf konnten die 45-jährige Fahrerin an ihrem Wohnhaus antreffen und auf eine Alkoholbeeinflussung überprüfen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Verkehrsteilnehmerin, die die Alkoholfahrt gemeldet hatte, zeigte Zivilcourage und stellte sich als Zeugin zur Verfügung.

Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven hat am frühen Montagmorgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr gleich drei Autofahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen haben. Die Fahrer waren zwischen 24 und 34 Jahren alt und kamen alle aus Cuxhaven. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass der Konsum von Cannabis zwar teilweise legalisiert ist, das fahren von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss der Droge aber weiterhin nicht gestattet ist.

