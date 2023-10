Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Einbruch in Discounter: Polizei stellt Tatverdächtigen - ein weiterer flüchtig - Velbert - 2310113

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 31. Oktober 2023, hat die Polizei einen 17-jährigen Velberter gestellt, der zuvor in einen Discounter an der Güterstraße in Velbert eingebrochen war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein weiterer Tatverdächtiger flüchten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 3:45 Uhr wurde die Polizei über den Sicherheitsdienst des Discounters über den Einbruch informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Als sie den Laden betraten, entdeckten sie zwei Tatverdächtige im Bereich der Kassen. Die Beamtinnen und Beamten konnten einen der beiden, den 17-jährigen Velberter, festnehmen. Seine Tatbeute betrug ungefähr 2.000 Euro. Der zweite Tatverdächtige floh vom Einsatzort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief leider ergebnislos. Der zweite Tatverdächtige wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 175 cm groß - schlank - mit südländischem Erscheinungsbild - zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet, Gesicht mit weißem Tuch bedeckt

Der erste Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Polizei veranlasste ein Ermittlungsverfahren und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell