Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Einfluss von Drogen ++ 2 Verkehrsunfälle - 2 Verletzte

Cuxhaven (ots)

Fahren unter Einfluss von Drogen

Wurster Nordseeküste / Wremen. Am 16.09.2024, gegen 10:35 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine Geschwindigkeitsmessung auf der K66 zwischen Sievern und Wremen durch. Hierbei wurde ein 31-Jähriger aus der Stadt Diez mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Zunächst reagierte der Fahrzeugführer nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr weiter. Kurz darauf kehrte er jedoch als Beifahrer in seinem Fahrzeug zur Kontrollstelle zurück. Es hatte augenscheinlich ein Fahrertausch stattgefunden. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-Jährigen wurde Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++++++

2 Verkehrsunfälle auf der Leher Landstraße - 2 Verletzte

Geestland / Langen. Am gestrigen Montag, 16.09.2024, kam es auf der Leher Landstraße gleich zu 2 Verkehrsunfällen. Gegen 11.45 Uhr wollte ein 40-jähriger Bremerhavener von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren und übersah dabei einen von rechts kommenden 53-jährigen Fußgänger aus Geestland. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW ist kein Schaden entstanden. Kurz vor 17 Uhr kam es dann an einer Ampel zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Trike. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die 62-jährige PKW-Fahrerin aus Bremerhaven zu schnell an. Der PKW stieß gegen das vor ihr noch stehende Trike. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-jährige Fahrer des Trike leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf 2.100 Euro geschätzt.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell