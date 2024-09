Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Scheune ++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Brand einer Scheune

Cuxhaven. Am Mittwochabend, 18.09.2024, brach gegen 20.45 Uhr ein Feuer in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Altenbrucher Landstraße zwischen Altenbruch und Otterndorf aus. Die Scheune brannte komplett nieder. In der Scheune waren Stroh, Heu und Futtermittel gelagert. Tiere oder Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann aufgrund der andauernden Löscharbeiten noch nichts gesagt werden. Durch die Lösch- und Aufräumarbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B73, die auch zurzeit (19.09.24, 12 Uhr) noch anhalten.

++++++

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Am Montag, 16.09.2024, kam es zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr am Döser Seedeich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen mit CUX-Kennzeichen und einer Radfahrerin. Die 80-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Der verursachende Lieferwagenfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich etwa in Höhe der öffentlichen Toiletten beim Neptunbad. Die Fahrradfahrerin war mit ihrem Mann aus Richtung Kurpark gekommen, der Lieferwagen kam ihnen entgegen. Nach dem Unfall haben sich einige Personen um die gestürzte Frau gekümmert und ihr geholfen. Die Polizei hofft, dass diese Helfer noch Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können und bittet die Helfer sich bei der Polizei zu melden (04721-5730) und sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell