Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrolle Marktstraße

Lahnstein (ots)

Am Vormittag des 15.05.2024 führte die PI Lahnstein eine Geschwindigkeitskontrolle in der Marktstraße in Lahnstein durch. Diese Straße ist durch die Umleitungsmaßnahmen stark frequentiert. Es konnten 9 Fahrzeuge gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Bemerkenswert ist, dass der Tagesschnellste ein Linienbusfahrer war, der nach Toleranzabzug 52km/h gefahren ist. Weiterhin konnte ein Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt angetroffen werden. Die PI Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an.

