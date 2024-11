Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Versuchter Einbruch in der Eifelstraße

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Eine unbekannte männliche Person versuchte am Freitagmorgen (01.11) gegen 01:45 Uhr in ein Gebäude in der Eifelstraße in Bensheim durch ein Fenster einzubrechen. Der unbekannte Tatverdächtige wurde durch die Zeugin, welche die Polizei alarmierte bei der Tat gestört und rannte in unbekannte Richtung davon. Weitere Informationen zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Flüchtende ist circa 190cm groß, hat eine schlanke Statur und trug einen schwarzen Overall sowie schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Zudem war sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube bedeckt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

