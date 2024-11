Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fenster eingeschlagen und Geld erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

In der Straße "Am Schlangensee" haben bislang Unbekannte am Samstag (2.11.) ihr Unwesen getrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen 17.50 und 18.40 Uhr an der Terrassentür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

