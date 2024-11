Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Mehrere Wohnhäuser im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Bieberau (ots)

Am Samstag (2.11.) gerieten nach derzeitigem Kenntnisstand drei Wohnhäuser in Groß-Bieberau in das Visier Krimineller.

Eine Goldmünze erbeuteten unbekannte Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt haben.

Zwischen 16.30 und 19.30 Uhr gelangten sie in ein Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer. Die ungebetenen Gäste erbeuteten Bargeld.

In der gleichen Straße versuchten sie nach aktuellen Erkenntnissen gegen 20.15 Uhr unter Anwendung von Gewalt in den Keller eines Einfamilienhauses zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, als die Alarmanlage los ging. Sofort suchten sie das Weite. Laut Zeugin sollen sie mit einem blauen Wagen geflüchtet sein.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob alle drei Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Anwohner oder Zeugen, die im Laufe des Samstags verdächtige Beobachtungen in diesen Bereichen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell