Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Mehrere Verfahren gegen 41-Jährigen eingeleitet

Raunheim (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann muss sich nach zwei vorläufigen Festnahmen im Laufe des Sonntags (3.11.) gleich in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 14.20 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim den Mann aus Raunheim in der Ringstraße. Bei der anschließenden Überprüfung fielen dem Streifenteam körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Rauschmittel-Beeinflussung vermuten ließen. Der Fahrer räumte ein, einen Joint und Amphetamin konsumiert zu haben. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. Ein Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizeikräfte leiteten entsprechende Verfahren ein, stellten den Fahrzeugschlüssel und übergaben diesen an die Freundin des 41-Jährigen. Gegen 17.30 Uhr konnten Einsatzkräfte ihn jedoch erneut am Steuer eines anderen Autos feststellen und, nachdem er in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren war, erneut anhalten. Bei der Durchsuchung konnten bei ihm Kleinstmengen Amphetamin sichergestellt werden. Für eine weitere Blutentnahme wurde er erneut auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens unter Amphetamin- und THC-Einfluss, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

