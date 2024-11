Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Brennende Mülleimer schnell gelöscht

Groß-Gerau (ots)

Zwei Mülleimer im Bereich der Union-Brauerei-Straße sind am Sonntag (3.11.) in Flammen aufgegangen. Gegen 13 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr und meldeten Flammen, die aus einem Mülleimer auf einem dortigen Parkplatz schlugen. Sofort herbeigeeilte Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Bei der Anfahrt zum Einsatzort stellten sie einen weiteren brennenden Mülleimer in unmittelbarer Nähe fest. Auch dieser Brand wurde anschließend gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

