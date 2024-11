Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Haßloch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr am Samstag (2.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter nach bisherigen Erkenntnissen in die Wohnung in der Liebigstraße ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten die Kriminellen in den Räumlichkeiten unter anderem Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Wie die Einbrecher in die Wohnung eindringen konnten sowie der genaue Umfang der Beute sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 21/22. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

