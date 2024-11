Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Gerau: ++Aktuell++ Fahrzeugführer flüchtet vor Polizeikontrolle/ Einsatz Polizeihubschrauber

Groß- Gerau (ots)

Sonntagnacht (03.11.), 23.24 Uhr, versuchte der Fahrer eines Kleintransporters vor einer Polizeistreife der Polizeistation Groß- Gerau zu flüchten. Die Streife wollte das Fahrzeug auf der B 44 einer Kontrolle unterziehen, als der Fahrer des Citroen Gas gab und bis in die Innenstadt von Groß- Gerau flüchtete. In der Straße "Am Burggraben" sprang der Fahrer aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in die angrenzenden Gärten. In dem Fahrzeug konnte durch die Polizeibeamten offensichtlich gestohlenes Kupferkabel aufgefunden werden. In die aktuell noch andauernde Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell