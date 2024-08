Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Biblis (ots)

Am Dienstag (20.08) wurde zwischen 07:00 und 20:00 Uhr in der Annastraße in Biblis ein geparkter Pkw am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 200,- Euro beziffern.

