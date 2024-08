Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Geld gestohlen und mit Pfefferspray besprüht

Groß-Umstadt (ots)

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat nach einem Überfall auf einen Taxifahrer am frühen Samstagmorgen (24.8.) die Ermittlungen gegen einen 28-Jährigen und seinen 18 Jahre alten mutmaßliche Komplizen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 4 Uhr mit dem Taxi an den Bahnhof nach Groß-Umstadt gefahren sein. Hier soll dem 39 Jahre alte Taxifahrer von dem später geflüchteten 28-jährigen das Bargeld aus der Geldbörse entwendet worden sein. Der 18 Jahre alte Beschuldigte soll den Taxifahrer sodann mit Pfefferspray besprüht haben. Er wurde von dem Taxifahrer zunächst vor Ort festgehalten und durch Polizeistreifen vorläufig festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen lokalisierten Einsatzkräfte den 28-jährigen Beschuldigte in einem Anwesen in der Höchster Straße und nahmen diesen dort fest. Die beiden Tatverdächtigen kamen unter anderem zur erkennungsdienstlichen Behandlung und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell