Heppenheim (ots) - Im Zeitraum vom Sonntagabend (25.08.) um 20:30 Uhr bis Montagmorgen (26.08.) um 06:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, Am Alten Neckar in 64646 Heppenheim, eine geparkte schwarze Mercedes V-Klasse an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur ...

mehr